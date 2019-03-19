«Динамо» К: дискриминационных проявлений на матче с «Челси» не обнаружено

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением поле того, как «Челси» подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с украинским клубом (5:0).

По данным СМИ, расистским оскорблениям со стороны украинских болельщиков подвергся нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Инцидент произошёл во втором тайме встречи.

«Динамо» глубоко обеспокоен публичным заявлением, которое опубликовал ФК «Челси» о возможных дискриминационных проявлениях во время матча на НСК «Олимпийский». Действительно, во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям ФК «Динамо» об обращениях официальных лиц ФК «Челси» с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал «обезьяньи крики» (monkey chants) в свой адрес во втором тайме.



Представители ФК «Динамо» сразу обратили внимание на то, что эту информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча. Особенно, учитывая то, что при наличии указанных проявлений, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления. Более того, ФК «Динамо» не имел и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие выкрики имели место.



Несмотря на вышеуказанное, соответствующие службы ФК «Динамо» оперативно провели расследование по поводу заявленного инцидента. Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом «Челси» сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений.



Более того, согласно рапортам официальных лиц УЕФА, полученных 18 марта 2019 года, ни Делегат матча, ни Офицеры безопасности УЕФА (которых на данном матче было два), ни арбитры матча и наблюдатель арбитража, ни даже наблюдатель ФАРЕ (в обязанности которого входит непосредственный контроль за возможными проявлениями дискриминации) не слышали таких возгласов и вообще проявлений расистского или дискриминационного поведения", — говорится на официальном сайте «Динамо».