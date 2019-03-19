Кто должен играть с Джикией в центре обороны сборной после травмы Кутепова?

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Бельгией и Кипром из-за травмы.

Кутепов испытывает проблемы с мышцами в паховой области, которые усугубились во время игры 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Кутепов прошёл медицинское обследование в сборной, в результате которого было выявлено, что он нуждается в полноценном лечении.



Во время перерыва на международные матчи сборная России сыграет с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто составит пару с Джикией в центре обороны сборной в ближайших матчах?

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