Дюков и Колобков посетили тренировку сборной России

Президент РФС Александр Дюков и министр спорта России Павел Колобков посетили тренировку сборной России, которая ведёт подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Во время перерыва на международные матчи сборная России сыграет с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.

В этих матчах сборной России не поможет травмированный защитник Илья Кутепов, который уже покинул расположение команды. Также под вопросом участие в матчах полузащитника Романа Зобнина, получившего перелом сустава кисти во время матча чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (1:1).