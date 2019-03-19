Сборная России прилетела в Бельгию на матч квалификации Евро-2020

Сборная России прибыла в Бельгию, где проведёт с местной национальной командой матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020.
Матч Бельгия – Россия состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Во время перерыва на международные матчи сборная также сыграет с Казахстаном. Матч с пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.
Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 выступает в группе I. Соперниками подопечных Станислава Черчесова помимо Бельгии и Казахстана станут Шотландия, Кипр и Сан-Марино. С полным расписанием игр национальной команды в квалификационном раунде чемпионата Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».
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