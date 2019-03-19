Сборная России прилетела в Бельгию на матч квалификации Евро-2020

«Зобнин заснул здоровым, а проснулся с переломом». Ещё не все доехали до сборной

Головин забыл бутсы, Черчесов собирается погладить Газинского, а Ахметов и Караваев отвечают на вопросы СМИ. Россия готовится к Бельгии.