«Зобнин заснул здоровым, а проснулся с переломом». Ещё не все доехали до сборной

Изначально сборная должна была собраться в Новогорске только сегодня, но у некоторых футболистов получилось приехать раньше, так что первая тренировка состоялась ещё накануне. В понедельник в занятиях принимали участие уже больше человек — приехали футболисты из «Спартака», «Зенита», «Локомотива», а ещё Андрей Семёнов из «Ахмата» и Юрий Газинский из «Краснодара». Но в полном составе команду сегодня мы всё равно не увидели – Кудряшов прилетел ночью, поэтому во время тренировки отсыпался, тогда как Черышев присоединится к команде только вечером. При этом тренировались все по-разному – кто-то провёл больше времени на поле, кто-то – в тренажёрном зале.

РФС уже не в первый раз уделяет внимание благотворительным проектам, поэтому на тренировках сборной часто можно заметить детишек. Сегодня это были ребята из детских домов Ижевска и Подольска. Главное – ухватить автограф Дзюбы, и этому парню задуманное удалось.

Хорошее настроение было и у «сборников» – Ахметов обнимался с Фернандесом, Шунин шутил с Жирковым, а Джикия что-то обсуждал с Миранчуком (в свете последних новостей о возможном уходе защитника «Спартака» в «Локомотив» болельщикам первых в этом моменте можно напрячься). Не обошлось и без потерь — Головин жаловался Чалову: «Прикинь, я вторые бутсы забыл!». Надеемся, что забыл он их не в Монако.

После тренировки к прессе сначала подошли игроки – Ахметов и Караваев. Первым был полузащитник ЦСКА. Естественно, больше всего вопросов было про адаптацию Ильзата в команде – для него это первый вызов в сборную.

— Велика ли разница между тренировками сегодня и вчера? Кажется, ажиотажа сегодня побольше.

— Что вчера, что сегодня одинаковая ситуация. Тренировки почти одинаковые, так как многие ребята вчера играли — у них были восстановительные занятия сегодня. Ажиотаж побольше, но вчера тоже людей хватало. Всё нормально, ребята только приезжают, начинают осваиваться.



— Нет ли у вас какого-то мандража как у новичка сборной?

— Никаких проблем и мандража нет, многих ребят знаю. Коллектив хороший, адаптация легче проходит, когда так.



— Сегодня на тренировку вы выходили в обнимку с Фернандесом. А как ваше общение с представителями других клубов?

— Кого знал до сборной, с теми общаюсь больше. Но будем потихоньку знакомиться, в этом плане не будет проблем. С любым могу найти общий язык.



— Успели лично пообщаться с главным тренером?

— Индивидуально не общались ещё, он просто меня поприветствовал, спросил, как самочувствие.



— Удивляет, что в сборной нет никого из «Рубина»?

— До этого они были, сейчас тренерский штаб посчитал, что должен быть другой состав.



— Что знаете о Бельгии и кого могли бы выделить в их составе?

— Бельгия — топ-команда, все знают, какие там игроки. Лидер — Азар. Он один из лучших в мире.



— Настраиваетесь на выход в основном составе?

— Буду делать всё, что от меня зависит, чтобы меня заметили. Выкладываться на полную, а дальше решит тренерский штаб.



После Ахметова к микрофонам подошёл Караваев.



— Эмоции от вызова в сборную, конечно, положительные. Первыми поздравили родители, сам об этом не знал – у нас была игра, и на следующий день я просто спал. Пришло много новых сообщений, так что вызов в сборную стал для меня приятной неожиданностью.

— Успели поговорить со Слуцким о вызове в сборную, может, дал какие-то советы?

— С Леонидом Викторовичем на тему сборной не общался, он просто поздравил меня, обычные слова.



— А Березуцкие? Может, советовали жёстче играть против Фернандеса или подружиться с Дзюбой?

— Нет, ничего такого не было.



— Для вас это уже не первый вызов в сборную, какие воспоминания остались от первого раза?

— У меня только положительные эмоции. Тогда был мой первый раз, это всегда необычно, а сейчас я чувствую себя увереннее, всё хорошо.



— Черчесов сказал, что основные игроки на правом фланге – Фернандес и Игнатьев. Не смущает, что вас вызвали, чтобы просто посмотреть и познакомиться?

— Раз он так сказал, значит, так оно и есть. Мне остаётся только работать.



— Почувствовали разницу в сегодняшней и вчерашней тренировках?

— Тренировка сегодня была такая же, как и вчера, многие ведь играли в воскресенье, поэтому сегодня восстанавливались. Сегодня моделировали выход из обороны, передачи, всё привычно.



— Головин говорил, что сборная сейчас готова обыграть любого. Обсуждали с ребятами бельгийцев?

— Пока нет, но главный тренер подскажет, как действовать. Нам останется только выслушать его, сделать выводы и вперёд.



— Опыт игры в Чехии помогает вам в Голландии?

— Это две разные страны, но европейский опыт в целом помогает. Чехи ближе к России, а Голландия – наоборот. Сначала, естественно, было непривычно, но хорошо, что все говорят по-английски. Ты заходишь в магазин, там все говорят на английском – это хорошо, ведь голландский выучить тяжело. Чешский, конечно, был проще.



— Считается, что голландцы очень ревностно относятся к бельгийцам…

— Сложно ответить на этот вопрос, они действительно близко находятся, кажется, говорят на одном языке, мне кажется, у них дружеские отношения. Сравнить чемпионаты мне сложно, ведь я не играл в Бельгии или с бельгийскими клубами.

Но главные новости раскрыл Черчесов. К сожалению, не очень хорошие. Хотя серьёзные выводы пока делать рано.



— До матча с Бельгией очень мало времени. Вам бы хотелось иметь больше времени на подготовку?

— Мы ничего не хотим, отталкиваемся от того, что есть. Самое главное – наша готовность и желание проявить свои лучшие качества.



— Можете оценить состояние команды?

— Многие приехали только вчера ночью, видел сегодня их пять минут – кто-то пошёл тренироваться в одну сторону, кто-то в другую. Сегодня у нас будет теория, собрание, медицина даст своё заключение, тогда будем знать о готовности команды.



— Дзюба не забивает с ноября, Смолов тоже не радует результативностью. Почему у нападающих сборной такие проблемы?

— Я не вижу проблем у наших нападающих. Хотелось бы, чтобы и вы на вещи смотрели чуть-чуть по-другому. Сейчас врачи скажут, кто в каком состоянии, от этого и будем отталкиваться в выборе нападающего на игру. Помимо умения играть нужно уметь играть на том уровне, который нас ждёт, мы будет отталкиваться от этого.

— Нет желания сыграть с Бельгией в три защитника?

— Мы уже играли с Бельгией ранее, смотрели, как с ними играли швейцарцы, так что увидим их преимущества и проблемы. Посмотрим и наши последние матчи. Разницы игры в три или четыре защитника нет, ведь счастье всё равно надо искать у чужих ворот. Надо понять, как нам будет удобнее и комфортнее против этого соперника. Задумки у нас есть.



— Ничья с Бельгией будет хорошим результатом?

— Такими категориями мы не мыслим, игра есть игра, после матча она подсказывает, что там могло быть и что было на самом деле.



— Игроки приехали в расположение команды в разном психологическом состоянии? Кто-то выиграл, кто-то наоборот…

— Насколько я понимаю, проиграл у нас только Газинский. Из 26 человек это один игрок. Мы постараемся его погладить, пригладить и подготовить. Надеюсь, один процент из 99 не сыграет весомую роль. Газинский в своё время капитанил, так что посмотрим на его состояние. Он уже семь или восемь игр подряд играет, так что надо понимать, что быть хорошим игроком и быть готовым игроком – разные вещи.



— Можете как-то оценить ситуацию с высказыванием Погребняка?

— Я не знаю этой ситуации, Игорь (пресс-атташе сборной) мне ничего не дал почитать об этом, значит, мне это неинтересно.



— Вы успели посмотреть вчерашние центральные матчи РПЛ?

— Естественно, я посмотрел их, впечатления остались нормальные. Главное, что все приехали, но не все здоровы. У Зобнина перелом сустава кисти, сделаем лангетку и будем смотреть, как это выглядит.



— Насколько всё серьёзно, он может пропустить игру с Бельгией?

— У Облякова была недавно такая ситуация, он играл с лангеткой. Нам надо понимать, что ему всё-таки не мячи ловить. Зобнин во время игры этой травмы даже не заметил, понял, что что-то не то, только сегодня утром. Предварительных заключений — сыграет он или нет, делать не будем. Рома – боец, мы это знаем. Дадим ему возможность самому принять решение.



— Капитаном будет Дзюба?

— Да, он наш капитан на сегодняшний день.



— Есть ли определённость с вратарём?

— С вратарём пока не определились, потому что надо посмотреть на их состояние, медицинские показатели. Ситуация подскажет, у нас ведь ещё два дня. Никто не знает, что может произойти. Вон, Рома заснул здоровый, а проснулся с переломом.