Азар — болельщикам: рассчитываем на вашу поддержку в матче со сборной России

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар обратился к болельщикам национальной команды в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией.



«В четверг в Брюсселе сборная Бельгии проведёт очень важный матч с национальной командой России. Мы рассчитываем на вашу поддержку, вы нужны нам!» — написал Азар на странице в «Твиттере».



Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Сегодня, 19 марта, сборная России прибыла в Бельгию. В воскресенье, 24 марта, национальная команда Бельгии на выезде проведёт матч со сборной Кипра, а подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Казахстана в Астане.

Ахметов: Бельгия — топ-команда, лидер у них — Азар