Норманн рассказал, почему решил из АПЛ перейти в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, перешедший зимой из «Брайтон энд Хоув Альбион», рассказал, почему он решился на переезд в Россию.

«Клуб был очень заинтересован в моём переходе. Здесь великолепные болельщики, стадион, город, руководство, тренер! Ну и, конечно, в «Ростове» играет Бьорн. Все эти факторы повлияли на моё решение перейти сюда. Что скажу о Ростове-на-Дону? Был удивлён в хорошем смысле. Здесь красиво, вкусная еда, всё дешево. Люди всегда вежливы, хотя я пока общался только с болельщиками. Они очень заинтересованы в успехах клуба.

Потихоньку учу русский. Знаю: «Привет, как дела, хорошо, хорош, лево-право, сели, чуть-чуть», а также несколько плохих слов. А, ещё знаю: «Приходите на матч», — цитирует Норманна пресс-служба «Ростова».