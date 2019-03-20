Баранка: когда Украина стала независимой, в России прекратили нормально играть

Глава комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка высказал мнение об уровне футбола в России и на Украине.



«Уровень футболистов за время, когда я начал смотреть украинский футбол, вообще не вырос. Я разговаривал с Фабрицио Раванелли, и он также согласен: тактика на хорошем уровне, есть талантливые игроки: Ярмоленко, Зинченко, Марлос. Но уровень не растёт. Не забывайте, когда был Советский Союз, Украина была базой, и когда Украина получила независимость, Россия прекратила нормально играть в футбол. Но коррупция делает уровень футбола на Украине смешным. Я знаю многих игроков, которые были хороши, но они наделали много ошибок, потому что хотели иметь деньги от ставок.



Андрей Шевченко – первый человек, с которым я поговорил, когда приехал на Украину. Он всегда поддерживал нашу работу. Я помогаю ему, если кто-то в сборной сливает матч, поэтому у нас общие цели. Он — один из самых вежливых и умных людей, которых я знаю. Когда я приехал в Киев, случаев договорных матчей было 50 в год. Мне все говорят, что всё стало ужасно и я не делаю свою работу, но на самом деле мы просто копнули глубже. В последнее время всё лучше, и сейчас таких инцидентов 10 максимум.



Если сравнивать с Россией, то там ситуация хуже, и она никак это не исправляет. Технических действий нет. На Украине есть проблема, мы решаем. В Италии много команд банкроты, да и вообще какой-то экономический кризис. Как-то один известный сингапурский бизнесмен-фиксер сказал: разница между Италией и другими странами в том, что в других странах тебе надо подходить к футболистам и просить сыграть на ставку, а в Италии футболисты сами подходят и говорят: «Позвольте сыграть на ставку», – цитирует Xsport Баранку.