Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что руководство мюнхенского клуба потратит крупную сумму на перестройку команды летом. По словам Хёнесса, «Бавария» потратит на усиление больше средств, чем когда-либо.

«Мы находимся в процессе омоложения команды. «Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.

Да, деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за победы на поле и выигрыш титулов», — приводит слова Хёнесса Bild.

Ранее руководство «Баварии» уже объявило о приобретении чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Бенджамина Павара. За него мюнхенцы заплатят € 35 млн.

Напомним, «Бавария» не сумела пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мюнхенцы по сумме двух встреч уступили «Ливерпулю» с общим счётом 1:3. В чемпионате Германии «Бавария» ведёт борьбу за чемпионство с дортмундской «Боруссией». Команды набрали по 60 очков после 26 туров.