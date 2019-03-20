«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» — главные претенденты на Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может летом покинуть клуб и перебраться в зарубежную лигу.



Как сообщает Sport.es, в настоящий момент главными претендентами на француза, готового перейти в новую команду, являются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». При этом английский клуб немного опережает конкурентов в борьбе за игрока.



Отмечается, что «Реал» и «Барселона», о возобновлении интересе к Гризманну которой сообщалось ранее, пока не предприняли никаких действий для осуществления трансфера футболиста.



Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой Гризманн может оказаться в «Пари Сен-Жермен» в случае продажи парижанами Неймара или Килиана Мбаппе.



Действующий контракт 27-летнего форварда с «Атлетико», за который он играет с 2014 года, рассчитан до 2023 года.

Гризманн хочет сменить «Атлетико» на «Барселону»