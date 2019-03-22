Льорис вышел на 4-е место по числу матчей за сборную Франции, опередив Зидана

Вратарь сборной Франции Уго Льорис вышел в стартовом составе матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Молдавии (счёт 2:0, идёт первый тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч с Молдавией стал для Льориса 109-м за сборную Франции, и он вышел на четвёртое место в истории. По этому показателю Льорис обошёл Зинедина Зидана (108).

Больше матчей, чем Льорис, за французскую национальную команду провели только Марсель Десайи (116), Тьерри Анри (123) и Лилиан Тюрам (142).

Напомним, 32-летний Льорис в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира — 2018, который прошёл в России. Голкипер в шести матчах пропустил шесть мячей.