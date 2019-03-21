Дешам: однажды Зидан станет главным тренером сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что в будущем национальную команду возглавит наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

«Однажды Зидан сыграет свою роль и займёт должность главного тренера сборной Франции. Не знаю, когда именно. Это могло случиться раньше, это может случиться позже. Не знаю. Мне кажется это логичным как для него, так и для меня. Но считаю, что сейчас этот вопрос ни для кого из нас не является проблемой», — приводит слова Дешама L’Équipe.

Дидье возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством национальная команда дошла до финала домашнего чемпионата Европы и выиграла мировое первенство 2018 года в России.

Завтра, 22 марта, французские футболисты на выезде проведут матч 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Молдавией.