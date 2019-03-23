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Гол Куэвы принёс Перу победу над Парагваем, Гватемала обыграла Коста-Рику

Гол Куэвы принёс Перу победу над Парагваем, Гватемала обыграла Коста-Рику
Футбол / Южная Америка

Сборная Перу в товарищеском матче обыграла национальную команду Парагвая – 1:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси (США).

Единственный гол на четвёртой минуте забил экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва. Он был заменён в конце второго тайма. Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан провёл на поле 90 минут.

27 марта сборная Перу проведёт товарищеский матч с командой Сальвадора. В этот же день Парагвай сыграет с Мексикой.

В параллельной встрече сборная Гватемалы дома с аналогичным счётом нанесла поражение национальной команде Коста-Рики.

Единственный гол на 31-й минуте забил защитник Стефано Чинкотта. Он поразил ворота голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

27 марта сборная Коста-Рики проведёт товарищеский матч с командой Ямайки.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
23 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Перу
1 : 0
Парагвай
1:0 – Куэва – 4
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
23 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Гватемала
1 : 0
Коста-Рика
1:0 – Чинкотта – 31
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