Гол Куэвы принёс Перу победу над Парагваем, Гватемала обыграла Коста-Рику

Сборная Перу в товарищеском матче обыграла национальную команду Парагвая – 1:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси (США).

Единственный гол на четвёртой минуте забил экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва. Он был заменён в конце второго тайма. Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан провёл на поле 90 минут.

27 марта сборная Перу проведёт товарищеский матч с командой Сальвадора. В этот же день Парагвай сыграет с Мексикой.

В параллельной встрече сборная Гватемалы дома с аналогичным счётом нанесла поражение национальной команде Коста-Рики.

Единственный гол на 31-й минуте забил защитник Стефано Чинкотта. Он поразил ворота голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

27 марта сборная Коста-Рики проведёт товарищеский матч с командой Ямайки.