Мотта: 99 процентов тренеров хотят возглавить «ПСЖ»

Тренер молодёжной команды «ПСЖ» Тьяго Мотта сообщил, что надеется возглавить парижский клуб, когда с поста наставника уйдёт Томас Тухель.

«99 процентов тренеров хотят возглавить „ПСЖ“, так как это топ-клуб. Ещё одним процентом является Томас Тухель, который сейчас является главным тренером команды.

Когда он покинет «ПСЖ», то я, безусловно, будут одним из тех, кто попытается возглавить клуб", — приводит слова Мотты RMC.

Напомним, что 36-летний Мотта выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2018 год. Прошлым летом он завершил карьеру и получил должность в структуре клуба. За парижский клуб он провёл 231 матч во всех турнирах, в которых стал автором двенадцати забитых мячей, а также отдал 18 результативных передач.