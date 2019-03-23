Черчесов: сборной России легче играть с командами, которые ниже классом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, который состоится 24 марта.

«С какой командой проще играть сборной России, использующей чистых форвардов или «ложных девяток», как Казахстан? Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. Так ответит любой тренер. А какая у них система – уже не так важно. У игроков есть футбольный интеллект, они на месте соображают, понимают, куда им перемещаться. Казахстан может сыграть по-разному. Класс игрока в отдельности и класс команды решают многое.

Какую сборную выбрать Александру Зуеву из «Ростова» — Казахстан или Россию? Нужно его спросить. Мне сложно ответить. Мы знаем, как он играет, игрок с хорошим потенциалом. Но решение ему принимать. Того же Гилерме мы же не просили делать российский паспорт. У кого куда тянется душа. За сборную играют не по контрактам, а по зову души", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.