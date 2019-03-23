Президент «Бенфики»: Фелиш — один из самых больших талантов со времён Роналду

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра сообщил, что клуб увеличит сумму отступных за нападающего Жоау Фелиша, которым интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Милан».

«Фелиш является одним из самых больших талантов в португальском футболе со времен Роналду. В данный момент мы не собираемся его продавать. На самом деле, мы скоро увеличим сумму отступных в его контракте. У него необыкновенная техника, темп, а также интеллект. Он хороший человек с сильными ценностями, поэтому я очень горжусь им», — приводит слова Виейра Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

19-летний Фелиш является воспитанником «Бенфики». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, в которых забил 10 голов. Контракт форварда с лиссабонским клубом действует до лета 2023 года, отступные составляют € 120 млн.