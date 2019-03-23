Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей

На стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) юные послы Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» вручили сборной Бразилии главную награду программы — Кубок Девяти ценностей.

Торжественная церемония передачи трофея проходила перед товарищеским матчем Панама — Бразилия. Награда символизирует девять ключевых ценностей «Футбола для дружбы»: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

Сборная Бразилии стала обладетелм трофея в результате открытого голосования, в котором приняли участие юные спортсмены и журналисты из 211 стран и регионов мира. Сборная Бразилии по футболу – пятый обладатель Кубка Девяти ценностей. С 2015 года награду получили такие футбольные клубы, как «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Аль-Вахда» (Сирия) и «Реал Мадрид» (Испания).

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года.