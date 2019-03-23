Халназаров: румыны тянули время, много симулировали, но это нас не удивило

Полузащитник сборной России U19 Рустам Халназаров прокомментировал результат второго матча элитного раунда чемпионата Европы — 2019. Российская команда сыграла вничью с Румынией (0:0) и потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

«Мы провели хорошую игру, но не реализовали свои моменты. Считаю, что у нас были шансы забить как в первом, так и во втором тайме. В эпизоде с отменённым голом судья поставил атаку на вратаря. Если бы мы забили, всё сложилось бы по-другому.

Мы должны быть готовы ко всему. Румыны тянули время, на ровном месте у них якобы сводило ноги. Они очень много симулировали, но мы не были удивлены таким поведением.

Хочу выразить благодарность болельщикам. Большое спасибо, что пришли нас поддержать. Это давало нам дополнительную мотивацию. Мы хотели их порадовать, но, к сожалению, не получилось», — передаёт слова Халназарова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.