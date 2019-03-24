Манчини: не рисковал, выбрав Кина и Дзаньоло, их талант нетрудно разглядеть

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после матча 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Финляндии (2:0).

«Было непросто победить, потому что Финляндия сразу же закрылась с пятью защитниками. Было сложно прорвать их оборону.

Мы допустили несколько ошибок в начале матча. Во второй половине сыграли намного лучше, создали гораздо больше возможностей для взятия ворот.

Мойзе Кин — качественный игрок, у него огромный потенциал. Всё будет зависеть от него. Нетрудно разглядеть талант Кина и Николо Дзаньоло, поэтому я не рисковал, выбрав их.

Нам предстоит проделать много работы. Это нормально, что мы допустили несколько ошибок, ведь прошло всего пять месяцев. Нужно продолжать работать, осознавая, что каждый матч будет трудным», — сказал Манчини в эфире телеканала Rai Sport.