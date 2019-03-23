Стерлинг сделал хет-трик за сборную. Посвятил его мальчику, умершему от лейкемии

В матче отбора Евро-2020 Англия вынесла Чехию со счетом 5:0, а Рахим Стерлинг оформил хет-трик, став лучшим игроком матча. Свой второй гол форвард «Манчестер Сити» отметил, подняв игровую майку и показав футболку с принтом под ней. На картинке была фотография самого Рахима с парнишкой-подростком. И даты лет жизни: 8/2/06 – 17/3/19.

Мальчика звали Дамари Доукинс, он играл за одну из детских команд «Кристал Пэлас», пока у него не обнаружили лейкемию. Со Стерлингом он познакомился в ноябре прошлого года и в дальнейшем тесно общались. «Поддержка Рахима была потрясающей. Он приезжал незадолго до Рождества и остался на два часа. Сказал Дамари приятные слова, приободрил его. Ему точно было это нужно», – говорили родители мальчика.

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Вместе с «Кристал Пэлас» Рахим публиковал в своих социальных сетях записи с просьбой найти донора для мальчика. Подключали даже местную благотворительную организацию по борьбе с раком крови. Проблема заключалась в том, что никто из родственников Дамари не подходил на роль донора. Обычно 70% процентов людей могут найти донора для пересадки стволовых клеток среди посторонних людей. Но этот показатель снижается до 20% у темнокожих, азиатов или людей смешанного этнического происхождения.

«Врачи подтвердили, что единственная надежда Дамари на выживание заключается в лечении стволовыми клетками. Если вы афро-карибского происхождения, пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы стать донором. Вы можете подойти Дамари или кому-то еще, кто нуждается в вашей помощи», – писал Стерлинг в фэйсбуке.

Донора нашли в США, провели операцию по трансплантации. Но у Дамари случился рецидив заболевания, который он не пережил – мальчик умер в воскресенье. Он пять лет боролся с болезнью.

«Дамарай был ребенком, которому я пытался помочь. Мы думали, что нашли донора, но не все сложилось, и, к сожалению, он умер. Поэтому сегодня я захотел сделать что-то, чтобы хотя бы попытаться заставить его семью по-настоящему улыбнуться», — сказал Стерлинг после игры.



Чуть ранее отец мальчика, Энтони, поблагодарил всех за поддержку: «Я благодарен «Кристал Пэлас» и Рою Ходжсону, который проявил невероятную любовь и поддержку нашей семьи. Также хотел бы выразить благодарность Рахиму Стерлингу и организациям по борьбе с раком крови DKMS и ACLT, которые были великолепны и до сих пор помогают нам пережить травму».