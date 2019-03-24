Ерохин: в матче с Бельгией сборная России хорошо смотрелась в атаке

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от стартового матча сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:3).



«За национальной сборной всегда интересно следить. Наши ребята смогли быстро отыграться, вернулись в игру. Достаточно хорошо смотрелись в атаке и имели неплохие моменты. Несмотря на результат, в этом матче можно выделить позитивные стороны.



У сборной России много индивидуальностей, и чемпионат мира это показал. Тогда многие футболисты брали инициативу на себя, проявляли себя в нужный момент. Однако наша команда сильна скорее как коллектив. Сборной России сложно противостоять, когда она действует сплоченно, эмоционально. Тем не менее хватает и таких футболистов, которые готовы взять ответственность на себя, исполнить важный штрафной, например», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».