Казахстан — Россия: Черышев оформил дубль

В эти минуты в Нур-Султане проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Казахстан – Россия. После первого тайма со счётом 2:0 выигрывают гости. В концовке первой половины матча форвард «Валенсии» Денис Черышев оформил дубль. Он с близкого расстояния переправил мяч в ворота после прострела Артёма Дзюбы. Первый мяч в этом матче Черышев забил на 19-й минуте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Казахстан — Россия.

В квалификации чемпионата Европы 2020 года сборные Казахстана и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

В стартовом матче россияне уступили бельгийцам со счётом 1:3. Сборная Казахстана стартовала в отборочном турнире с победы в матче с Шотландией (3:0).