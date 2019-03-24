Кин: могу лишь учиться у Роналду

Форвард «Ювентуса» и сборной Италии Мойзе Кин заявил, что хочет многому научиться у одноклубника Криштиану Роналду. Вчера, 23 марта, 19-летний Кин забил первый мяч за сборную в матче с Финлядией (2:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

«Я могу лишь учиться у Роналду. Стараюсь полностью выкладываться на тренировках. Впереди у меня много рекордов, которые можно переписать. Я готов к этому», — приводит слова Кина ESPN.

Отметим, что Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии более чем за 50 лет. В нынешнем сезоне в Серии А форвард впервые вышел в старте 8 марта в матче с «Удинезе» (4:1). В этой встрече нападющий «Юве» оформил дубль.

В следующем туре отборочного турнира Италия примет сборную Лихтенштейна, а Финляндия в гостях сыграет с Арменией, стартовавшей с поражения.