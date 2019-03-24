Защитник «Уфы» Табидзе получил сотрясение мозга в матче за сборную Грузии

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе травмировался в матче за сборную Грузии в 1-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со Швейцарией (0:2). Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

У футболиста диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в верховом единоборстве с защитником соперника Фабианом Шером. Из-за повреждения Табидзе пропустит матч 2-го тура отбора Евро-2020 с Ирландией, который состоится 26 марта.

23-летний Табидзе перешёл в «Уфу» в феврале 2017 года из «Гента» на правах аренды. Через полгода российский клуб выкупил трансфер футболиста. В нынешнем сезоне Табидзе принял участие в 12 матчах (все — в основном составе) Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух результативных передач.