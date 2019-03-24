Ахметов: нелёгкая игра была, но всё, что задумали, получилось

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном. Встреча, проходившая в Нур-Султане, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Нелёгкая игра была. Всё, что задумали, получилось. Я очень рад, что мы выиграли. Это придаст нам уверенности. Насколько знаю, на стадионе были мои соотечественники из Киргизии», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура. Следующим соперником российской сборной в отборочном турнире Евро-2020 будет сборная Сан-Марино.