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Сборная России разгромила Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная России разгромила Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

Сборная России одержала победу в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном. Встреча, проходившая в Нур-Султане, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В первом тайме в составе российской сборной дубль оформил форвард «Валенсии» Денис Черышев. На 19-й минуте Черышев отличился после передачи Алексея Ионова. Ещё один мяч Черышев забил уже в компенсированное время первого тайма, переправив мяч в ворота после прострела Артёма Дзюбы. После перерыва, на 52-й минуте, похожий мяч забил уже сам Дзюба, которому ассистировал Черышев. А на 62-й минуте защитник казахстанцев Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота после удара Оздоева.

Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Казахстан
0 : 4
Россия
0:1 – Черышев – 19, 0:2 – Черышев – 45+2, 0:3 – Дзюба – 52, 0:4 – Бейсебеков – 62 (автогол)
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