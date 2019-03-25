И. Попов и другие игроки сборной Болгарии поддержали травмированного Чочева

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов и другие футболисты сборной Болгарии поддержали партнёра по национальной команде Ивайло Чочева, получившего травму в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Черногории (1:1). Чочев из-за повреждения покинул поле в середине второго тайма.

Футболисты сборной Болгарии изготовили специальные футболки с надписью «Чочев, мы ждём тебя. Вместе навсегда!».

Позже выяснилось, что у футболиста был диагностирован перелом. В резлультате Чочев пропустит не менее полугода.

Болгария и Черногория выступают в группе А со сборными Англии, Чехии и Косово.



В следующем туре Болгария на выезде сыграет с Косово. Черногории предстоит домашняя игра с Англией. Оба матча пройдут 25 марта.