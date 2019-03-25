Джикия: стараемся сделать всё, чтобы побеждать и радовать болельщиков сборной

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился эмоциями от отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Казахстана, который завершился победой россиян со счётом 4:0.

«Готовились, как обычно, в рабочем режиме. Примерно понимали и знали, как будет играть сборная Казахстана. Потому мы просто выполнили свой план на матч и добились важной победы.

Конечно, мы держали в голове, что это игра за шесть очков. Самое главное, что удалось добиться положительного результата.

Критика после поражения от Бельгии? Понятное дело, что все хотят видеть победы сборной в каждой игре. Мы со своей стороны стараемся сделать всё, чтобы побеждать и радовать болельщиков. Но, к сожалению, в футболе бывают не только победы, но и поражения», — приводят слова защитника «Известия».

Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура.