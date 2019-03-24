У Черышева «2+1», у Дзюбы – первый гол в 2019 году. Как Россия громила Казахстан

Сборная России одержала первую победу в квалификации Евро-2020 – и сразу крупную! Рассказываем, как это было.

Собирались в Астану, а прилетели в Нур-Султан

До сих пор сборные стран-партнёров по Евразийскому экономическому союзу соперничали дважды. Оба раза – в Москве и на товарищеском уровне. Но если весной 2008-го в рамках подготовки к «бронзовому» Евро хозяева с лёгкостью набросали соседям полдюжины мячей, то спустя семь лет довольствовались лишь «нулёвкой».

Первому в истории визиту национальной команды России в Казахстан сопутствовал географический казус: собирались в Астану, а прилетели в Нур-Султан. Команде Станислава Черчесова выпала честь стать первым гостем республиканской столицы после её официального переименования в честь теперь уже бывшего президента Назарбаева. Премьера прошла при аншлаге – сенсационная победа казахстанцев над Шотландией повысила градус интереса местной публики к игре до максимума. 30-тысячная «Астана-Арена», с которой даже «Атлетико» в своё время едва ноги уносил, в воскресенье заполнилась под завязку.

Семёнов и Оздоев – в основе

Вроде бы немного времени прошло с последней встречи соседей в Химках, в масштабах истории – миг, но как же изменились команды с тех пор! Из 17 человек, которых Капелло выпускал против Казахстана три года назад, в свежей российской основе оказались двое – Оздоев да Дзюба. Впрочем, освежив в памяти состав из марта 2015-го сегодня, вы наверняка удивились бы. Давыдов, Ефремов, Портнягин – представьте себе, все эти люди выходили за главную команду страны.



Впрочем, воскресный старт российской сборной тоже был слегка, скажем так, необычным. Бельгийский вариант Черчесов даже при большом желании повторить не смог бы (травмированный Кузяев и дисквалифицированный Головин откололись от коллектива ещё в Брюсселе), но с точностью до позиции гостевую расстановку вряд ли кто угадал.

Одну брешь тренерский штаб закрыл Оздоевым, другую – Ионовым. Главный сюрприз Черчесов заготовил в обороне. Нет, я не о трансформации пятёрки беков в квартет (как раз он читался) – о составе защитной бригады. Если размен Жиркова на Кудряшова слева после Брюсселя читался, то выход Семёнова в паре с Джикией удивил. Начиная с 2015-го Андрей проводит по одному-два матча за «националку». В предыдущем россияне без вариантов «попали» в Германии – 0:3. Возникшую в результате сокращения защитной линии вакансию Черчесов отдал дополнительному хавбеку – Газинскому (или Оздоеву, смотря кого считать заменой по позиции Головину).

В воротах – «легионеры»

Любопытно, что оба тренера в этом матче охрану ворот поручили натурализованным иностранцам. Три пропущенных мяча в Бельгии не поколебали веры Черчесова в обрусевшего бразильца Гилерме. А у Билека после разгрома шотландцев даже формального повода для замены кипера не было. Против России вышли оба «украинских казахстанца» — Непогодов отправился в «раму», Малый – в центр обороны.

Черышев сделал дубль за тайм

Нетрудно было догадаться, что в наступлении команда России будет напирать на правый фланг. Что Фернандес, что Ионов – парни бегущие, подающие, бьющие. Плюс – неплохо знающие друг друга по совместной «службе» в ЦСКА. Игра подтвердила предположения. С этой бровки гости исполнили первый за вечер опасный стандарт (Дзюба с навеса Черышева пробил чуть выше цели) и на ней же затеяли обе голевые атаки до перерыва.

На 19-й минуте один крайний хав (Ионов) навесил, другой (Черышев) – замкнул. Денис красиво поймал мяч на подъём, пробив слёта. Второй гол нашего «испанца» в квалификации и первый пропущенный мяч Казахстана с Билеком.



За второй гол Черышев должен объявить благодарность Дзюбе. После выверенного прострела Артёма Денису оставалось не промахнуться с пары метров. Может, хоть теперь тренер «Валенсии» Марселино поймёт, что, «привязывая» Чери к бровке, он обедняет атакующий ассортимент команды.

Что ещё интересного случилось в первые 45 минут

В Нур-Султане Черчесов поместил Ахметова на любимую позицию «под нападающим», и до перерыва Ильзат дважды оказывался в центре внимания. Словенский рефери Винчич проигнорировал толчок в спину «армейцу» со стороны Куата. А под конец тайма сработала цеэсковская связка Фернандес – Ахметов. Повторить фокус Черышева Ильзату помешал Непогодов.

Замена на 30-й минуте – тоже событие не рядовое. Защитник Логвиненко покинул поле по травме. Занятно, что заменил его человек, в распечатках для прессы отсутствовавший (Вороговский).

Дзюба забил впервые с осени

Третья голевая вышла на загляденье. Ахметов под давлением отбросил мяч пяткой Черышеву, а тот вложил его в ногу Дзюбе напротив ворот. Один из самых лёгких и вместе с тем долгожданных голов Артёма. Первый в 2019-м!

Но и это был ещё не финал. Совсем неприглядным для хозяев счёт сделал Оздоев – при нечаянном содействии Абзала Бейсебекова.



Под конец Черчесов дал возможность проявить себя Алексею Миранчуку и Чалову (Игнатьев чуть раньше сменил легко травмированного Ионова). Фёдор с Владиславом и провернули предпоследнюю острую атаку матча. Пас первого был своевремен и точен, удар второго – увы. Непогодов потащил, а напоследок ещё и у Миранчука мяч с бутсы снял.



Впрочем, это уже мелочи. При 4:0 придираться по пустякам ни к кому не хочется. И не будем.