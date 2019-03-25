Нойер: в матчах с Нидерландами мы пропускали в концовке, теперь – наоборот

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (3:2) в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020.

«В предыдущих матчах с Нидерландами (в Лиге наций УЕФА. – Прим. «Чемпионата») мы пропускали в концовке, поэтому здорово, что теперь получилось наоборот.

Мы испытывали проблемы в первом тайме, было много единоборств один в один. Если их выигрываешь, получаешь пространство. Мы встречались с хорошей командой, было тяжело, когда они сравняли счёт», – цитирует вратаря сборной Германии официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).