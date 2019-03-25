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Сборная Германии обыграла Нидерланды, забив победный мяч на 90-й минуте

Сборная Германии обыграла Нидерланды, забив победный мяч на 90-й минуте
Футбол / Евро-2020

Сборная Германии одержала победу в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Нидерландами. Встреча, проходившая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме немцы забили два мяча. На 15-й минуте отличился Лерой Зане, воспользовавшийся ошибкой Матейса де Лигта, поскользнувшегося в штрафной. На 34-й минуте преимущество гостей удвоил Серж Гнабри. Сразу после перерыва де Лигт головой отправил мяч в ворота после углового. А на 63-й минуте точно низом пробил из пределов штрафной Мемфис Депай. Тем не менее, уже на последней минуте матча Нико Шульц забил победный мяч.

Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0)

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Нидерланды
2 : 3
Германия
0:1 – Зане – 15, 0:2 – Гнабри – 34, 1:2 – де Лигт – 48, 2:2 – Депай – 63, 2:3 – Шульц – 90
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