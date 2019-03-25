Экс-врач «Спартака» — о Джано: поступок мужчины, посоветую обучать этому игроков

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал эпизод, в котором полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе смог своевременно оказать помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. После столкновения с Джемалом Табидзе у Шёра начал западать язык. Джано вовремя вмешался в ситуацию и спас соперника от удушения.



«Произошёл экстраординарный случай, который на футбольных полях встречается очень редко, слава богу. Наш «спартач» оказал довольно квалифицированную первичную помощь футболисту соперника. Западание языка – серьёзная ситуация. Редко кто из футболистов может оказать такую помощь. Это поступок мужчины.



Врачи обязаны делиться своими секретами, всё-таки футболисты находятся ближе к травмированным игрокам на поле. Мало ли что может случиться, а они смогут им помочь. На ближайшем семинаре спортивных врачей я посоветую ввести в практику обучение футболистов первой помощи. Обычно игроки стоят в стороне от травмированных и машут руками. Думаю, Джано узнал о том, как помогать в такой ситуации, от кого-то из врачей», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Джано: пишут благодарности, даже из Англии, но я не совершил ничего особенного