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Семёнов: после третьего гола у сборной Казахстана опустились руки

Семёнов: после третьего гола у сборной Казахстана опустились руки
Футбол / Евро-2020

Защитник сборной России Андрей Семёнов прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0). В день игры футболисту исполнилось 30 лет.

«Если так смотреть, то я не так часто играю. Хотелось в свой день рождения хорошо выступить, давление какое-то присутствовало. Но когда выходишь на поле, то всё забывается, этот мандраж уже проходит, и в игре я чувствовал себя уверенно. Узнал о том, что в стартовом составе, как и все, на установке перед игрой.

В первом тайме Казахстан ещё доставлял проблемы, после третьего гола уже немного опустились руки и стало попроще. Мне кажется, счёт по игре, у своих ворот в конце мы не дали ничего позволить сопернику», — сказал Семёнов в интервью пресс-службе РФС.

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