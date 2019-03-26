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Италия — Лихтенштейн: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Италия — Лихтенштейн: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Евро-2020

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы 2020 года Италия — Лихтенштейн. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный арбитр — Владимир Москалёв.

В квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года сборные Италии и Лихтенштейна представляют группу J. Их соперниками по отбору являются сборные Греции, Боснии и Герцеговины, Армении и Финляндии.

В стартовом матче Италия обыграла национальную команду Финляндии со счётом 2:0, а Лихтенштейн уступил Греции (0:2).

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