Сборная Дании вырвала ничью в матче со Швейцарией, забив 3 гола в концовке

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швейцарии принимала национальную команду Дании. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счётом 3:3.



На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер. Преимущество хозяев в счёте удвоил хавбек Гранит Джака, отправивший мяч в ворота сборной Дании на 66-й минуте. Через 10 минут третий гол забил нападающий швейцарской команды Брил Эмболо. Автором первого гола сборной Дании стал форвард Николай Йоргенсен, забивший на 84-й минуте. На 88-й минуте матча второй мяч в ворота Швейцарии отправил нападающий Кристиан Гиткьяер. В компенсированное время встречи датский защитник Хенрик Далсгор сравнял счёт.



В другом матче группы сборная Ирландии принимала команду Грузии. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы доступна на «Чемпионате».