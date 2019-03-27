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Сборная Дании вырвала ничью в матче со Швейцарией, забив 3 гола в концовке

Сборная Дании вырвала ничью в матче со Швейцарией, забив 3 гола в концовке
Футбол / Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швейцарии принимала национальную команду Дании. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счётом 3:3.

На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер. Преимущество хозяев в счёте удвоил хавбек Гранит Джака, отправивший мяч в ворота сборной Дании на 66-й минуте. Через 10 минут третий гол забил нападающий швейцарской команды Брил Эмболо. Автором первого гола сборной Дании стал форвард Николай Йоргенсен, забивший на 84-й минуте. На 88-й минуте матча второй мяч в ворота Швейцарии отправил нападающий Кристиан Гиткьяер. В компенсированное время встречи датский защитник Хенрик Далсгор сравнял счёт.

В другом матче группы сборная Ирландии принимала команду Грузии. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы доступна на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 2-й тур
26 марта 2019, вторник. 22:45 МСК
Швейцария
3 : 3
Дания
1:0 – Фройлер – 19, 2:0 – Джака – 66, 3:0 – Эмболо – 76, 3:1 – Йоргенсен – 84, 3:2 – Гиткьяер – 88, 3:3 – Далсгор – 90+3
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 2-й тур
26 марта 2019, вторник. 22:45 МСК
Ирландия
1 : 0
Грузия
1:0 – Хурихейн – 36
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