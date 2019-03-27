«Арсенал» открыт к предложениям по продаже Мхитаряна

«Арсенал» готов рассмотреть предложения по продаже полузащитника Генриха Мхитаряна, чтобы увеличить трансферный бюджет на лето и разгрузить зарплатную ведомость, сообщает Mirror.



Ранее в СМИ сообщалось, что наставник «канониров» Унаи Эмери предстоящим летом сможет рассчитывать на бюджет в размере £ 45 млн (около € 52,3 млн), чтобы пополнить состав новыми игроками.



30-летний армянин является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала» с зарплатой £ 180 тыс. в неделю.

Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.