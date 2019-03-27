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Барнс: лицемерно говорить о расизме в Черногории, не решив эту проблему в Англии

Барнс: лицемерно говорить о расизме в Черногории, не решив эту проблему в Англии
Футбол / Евро-2020

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс прокомментировал расистское поведение болельщиков на матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы Черногория – Англия (1:5).

«Мне не кажется, что эта ситуация чем-то отличается от той, когда Стерлинга оскорбляли фанаты «Челси». Каждую неделю по всей стране в матчах оскорбляют темнокожих футболистов, так почему же это другой случай?

Мне кажется, лицемерно говорить о Черногории и о том, как там ужасно, когда мы всё ещё не решили эту проблему у себя. Что важнее: поездка в Черногорию раз в год или темнокожие люди, сталкивающиеся с расизмом каждый день всю свою жизнь? Из-за того что это актуальная тема, мы заявляем, что надо что-то делать, но на самом деле занимаемся совсем не тем», — цитирует Барнса Sky Sports.

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