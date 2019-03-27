Медведев — о проекте Z+: не было идеи через негатив получить позитив

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу клубного онлайн-канала Z+.

«Во время трансляции Z+ мне никто не звонил. Наша пресс-служба сообщила, что есть определённый негатив. На следующий день посмотрел практически весь выпуск. Думаю, Шнур ни у кого удивления не вызвал, потому что он матом не ругается, он на нём разговаривает. Сходите на концерт группы „Ленинград“ — и всё поймёте.



Задумка была — сделать нескучно, свежо, дерзко. Как бы это ни произошло, внимание было привлечено. У нас не было идеи через негатив получить позитив. Кстати, вот, дескать, не предупреждали. Предупреждали: 16+. По итогам первого выпуска и с учётом риска, может быть, придётся поднять планку до 18+. Но я уже сказал, что англицизмы, такие как факинг, меня больше раздражают, чем использование великого и могучего. Другое дело, что всему надо знать меру и место.



Программа будет жить дальше. Извлечём все необходимые уроки из этого выпуска. Если Маша не смогла справиться с матерщинниками, то мы найдём способ, чтобы уши не надо было затыкать. Я потребовал, чтобы время было сокращено, чтобы один тайм был до игры, два игровых тайма, перерыв между таймами и полчаса на разбор.



На „Зенит-ТВ“ мы крест не ставили и не будем ставить. Но внести новую нотку доверили новому продюсерскому коллективу. Думаю, обижаться никому не надо. Расходы на первый выпуск? Командная, видимо, решила показать: я делала это не за деньги, а ради удовольствия. Сократили расходы на Командной — это примерно минус 25%», — сказал Медведев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».