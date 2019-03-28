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Фабрегас включил Месси и Азара в сборную из бывших партнёров по команде

Фабрегас включил Месси и Азара в сборную из бывших партнёров по команде
Футбол / Франция

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас составил символическую сборную из бывших партнёров по команде, с которыми он играл в своей карьере.

«Я должен посадить Хави на скамейку, это сложное решение, потому что мне пришлось играть с 1000 товарищами по команде», — приводит слова Фабрегаса Nicematin.

Вратарь: Икер Касильяс (вместе выступали за сборную Испании);

защитники: Дани Алвес («Барселона»), Джон Терри («Челси»), Жерар Пике («Барселона»/сборная Испании), Жорди Альба («Барселона»/сборная Испании);

полузащитники: Лионель Месси («Барселона»), Патрик Виейра («Арсенал»), Андрес Иньеста («Барселона»/сборная Испании), Эден Азар («Челси»);

нападающие: Диего Коста («Челси»/сборная Испании), Тьерри Анри («Арсенал»).

Напомним, что Фабрегас играл вместе с российским нападающим Андреем Аршавиным за «Арсенал» с 2009 по 2011 год.

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