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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Сульшером

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Сульшером
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Уле-Гуннара Сульшера. Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на три года, сообщает официальный сайт английского клуба.

Напомним, что норвежский специалист принял «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью, покинув «Мольде», однако по соглашению с клубом его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того, команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.

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