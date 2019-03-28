Г. Невилл сегодня ждёт назначения Сульшера наставником «МЮ» на следующий сезон

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал недоумение тем фактом, что английский клуб не воспользовался паузой на матчи национальных команд, чтобы утвердить Уле-Гуннара Сульшера главным тренером манкунианцев на следующий сезон.

Напомним, что норвежский специалист принял «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, покинув «Мольде», однако по соглашению с клубом его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.

«Я думал, что „Манчестер Юнайтед“ использует международный перерыв, чтобы назначить Уле. Игры идут в плотном графике, так что нет более идеального времени для объявления. Будем надеяться, что сегодня это произойдёт!» — цитирует Невилла Manchester Evening News.