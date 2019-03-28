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Г. Невилл сегодня ждёт назначения Сульшера наставником «МЮ» на следующий сезон

Г. Невилл сегодня ждёт назначения Сульшера наставником «МЮ» на следующий сезон
Футбол / Англия

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал недоумение тем фактом, что английский клуб не воспользовался паузой на матчи национальных команд, чтобы утвердить Уле-Гуннара Сульшера главным тренером манкунианцев на следующий сезон.

Напомним, что норвежский специалист принял «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, покинув «Мольде», однако по соглашению с клубом его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.

«Я думал, что „Манчестер Юнайтед“ использует международный перерыв, чтобы назначить Уле. Игры идут в плотном графике, так что нет более идеального времени для объявления. Будем надеяться, что сегодня это произойдёт!» — цитирует Невилла Manchester Evening News.

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