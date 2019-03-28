Сабатини: пока я был в коме, мне кажется, я видел рай

Технический директор «Сампдории» Вальтер Сабатини, который в сентябре прошлого года попал в реанимацию, рассказал, что в тот момент находился на грани жизни и смерти.

«Моё тело посылало мне сигналы в течение многих лет. В ту субботу мне пришлось уехать в Китай. Если бы я сел в этот самолёт, я бы умер. Пока я был в коме, мне кажется, я видел рай. Это выглядело как супермаркет. Сейчас я принимаю 15 транквилизаторов в день, потому что нет ни одной минуты в день, когда я не думаю о сигаретах», — приводит слова Сабатини Il Secolo XIX.

У 63-летнего функционера серьёзные проблемы с лёгкими из-за его многолетнего курения. Сабатини пришёл в «Сампдорию» летом 2018 года, а раньше он работал в «Лацио», «Палермо», «Роме» и «Интере».