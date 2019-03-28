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Л. Эрнандес, подписавший контракт с «Баварией», успешно перенёс операцию

Л. Эрнандес, подписавший контракт с «Баварией», успешно перенёс операцию
Футбол / Германия

Защитник «Атлетико» и сборной Франции Лукас Эрнандес, который с нового сезона будет выступать за «Баварию», успешно перенёс операцию. Об этом сообщил главный тренер немецкой команды Нико Ковач.

«Операция прошла успешно. Он будет восстанавливаться после травмы в Мюнхене», — цитирует Ковача официальный «твиттер» «Баварии».

Последний раз Эрнандес выходил на поле 9 февраля в матче чемпионата Испании с «Реалом». Из-за повреждения француз, скорее всего, выбыл до конца сезона.

Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года. Ранее сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.

«Бавария» объявила о подписании контракта с Л. Эрнандесом
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