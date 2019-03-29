Атаманенко: у «Зенита» отличный «органичный» рост подписчиков во «ВКонтакте»

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал слова президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который ранее заявил, что у красно-белых нет такой аудитории, как у питерского клуба.



«Ещё немного об объективности и аудитории. Когда не можешь конкурировать в росте аудитории честно, то любые методы хороши, верно, «Зенит»? Отличный «органичный» рост 1 октября 2018 года с 976.769 до 1.002.041 подписчика во «ВКонтакте». Первенство в достижении одного млн подписчиков объективно Ваше», — написал Атаманенко в своём «твиттере».

Изображение доступно на странице Александра Атаманенко в «Твиттере».



«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Спартак» (33) занимает пятое место.

Атаманенко: похоже, Медведев плохо информирован, «Спартак» — № 1 по аудитории