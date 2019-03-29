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Атаманенко: похоже, Медведев плохо информирован, «Спартак» — № 1 по аудитории

Фото: fc-zenit.ru
Атаманенко: похоже, Медведев плохо информирован, «Спартак» — № 1 по аудитории
Футбол / РПЛ

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал слова президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который ранее заявил, что у красно-белых нет такой ТВ-аудитории, как у питерского клуба.

«Коллеги из «Зенита», похоже, ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ-аудитории «Спартака». Покажите ему эту картинку, источник вернее, чем ВЦИОМ. Примечание: Event impressions — это время вещания x на аудиторию. «Спартак» №1 в РПЛ. Это объективные данные», — написал Атаманенко на своей странице в «Твиттере».

Изображение доступно на странице Александра Атаманенко в «Твиттере».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Спартак» (33) занимает пятое место.

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