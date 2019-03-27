Глава «Зенита»: у «Спартака» нет такой аудитории, как у нас. Объективные данные

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансляции проекта Z+.

«Как смогли договориться о трансляциях? Наша аудитория в части интернет-пользователей на порядок выше, чем у „Матч ТВ“. Они смотрели далеко — если воспользоваться этим инструментом, то они не только нашу аудиторию расширят, но и свою. Продают ли „Зениту“ трансляции за деньги? Нет. Для подобного нужно, чтобы у клуба была соответствующая аудитория. Нельзя просто сказать: „Я тоже так хочу“. „Спартак“? У „Спартака“ нет такой аудитории. Это объективные данные», — сказал Медведев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

Напомним, клубный канал «Z+» дебютировал во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Авторы показали встречу в формате Match Day. Перед началом игры на канале шло развлекательно-аналитическое шоу, в котором приняли участие фигуристка Елизавета Туктамышева, певец Сергей Шнуров, дизайнер Артемий Лебедев, блогер Евгений Савин и другие медийные люди. Шоу вела Мария Командная. Во время эфира гости использовали ненормативную лексику. После окончания шоу Командная сообщила, что отказалась от гонорара.