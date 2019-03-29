Пике: Месси — один из самых больших троллей, которых я знаю

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал об общении с партнёрами по команде в свободное время, а также оценил чувство юмора нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.



«У нас есть чат в «Вотсаппе» с эмблемой «Барселоны». Я создал его, чтобы в команде была хорошая атмосфера. Месси обладает очень ироничным юмором, он — один из самых больших троллей, которых я знаю», — цитирует Пике Mundo Deportivo со ссылкой на эфир юмористического шоу La Resistencia.



Завтра, 30 марта, «Барселоне» предстоит на своём поле провести дерби с «Эспаньолом» в 29-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. После 28 туров сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 10 очков.

Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?