Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?

Защитник «Барселоны» Жерар Пике пошутил над принципиальными соперниками сине-гранатовых мадридским «Реалом» и «Эспаньолом».



«Сколько раз я занимался сексом в последнее время? Визит на «Сантьяго Бернабеу» считается?



Сколько у меня денег? Больше, чем в бюджете «Эспаньола», — приводит слова Пике Mundo Deportivo со ссылкой на эфир юмористического шоу La Resistencia.



Напомним, в период с 6 февраля по 2 марта «Барселона» и «Реал» встретились трижды – дважды в полуфинале Кубка Испании и однажды в Примере. Две встречи прошли на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершились победой сине-гранатовых – 3:0 и 1:0. Ещё в одном матче, состоявшемся на арене «Камп Ноу» в Барселоне, команды сыграли вничью – 1:1.

Пуйоль: Пике — лучший защитник в мире