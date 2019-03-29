Гендиректор «Локомотива» назвал позором онлайн-канал Z+

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался по поводу клубного онлайн-канала «Зенита» Z+.



«Z+ — это позор. Сам я на этом языке разговаривать тоже умею и этих слов не боюсь. Другой вопрос — с какой аудиторией это делать. Мы ведём дискуссию с болельщиками на тему того, что на футбол можно ходить семьями. Трибуны к нам прислушиваются, а теперь мы получаем фидбек: «А вы сами-то чего?» В плане работы с болельщиками это неправильно.



Понятно ли, почему Z+ дали права на трансляции? Для меня этот формат странный. Правообладатель так просто не отдаёт права, поэтому есть большой вопрос. Напрягает то, как создаются преференции одному клубу. Учитывая, что это родственные структуры, это некорректно, и неважно, какая у вас «армия болельщиков». Мы бы тоже хотели иметь часть прав на трансляции. Например на фрагментарное использование трансляций в чаше стадиона. И право показа матча с определённой задержкой. Эти предложения мы готовим и обсудим в РФС», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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