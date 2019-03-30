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Шесть голов — в видеообзоре матча «АДО Ден Хааг» — «Витесс»

Шесть голов — в видеообзоре матча «АДО Ден Хааг» — «Витесс»
Футбол / Прочие турниры

В матче 27-го тура нидерландской Эредивизии «АДО Ден Хааг» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Гааге на стадионе «Карс Джинс» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «АДО Ден Хааг» отличились нападающий Шеральдо Бекер и полузащитник Лекс Иммерс, оформивший дубль. Автором всех трёх голов «Витесса» стал форвард Томас Бёйтинк.

Видео доступно на «Чемпионате».

Серия «Витесса» без побед в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. Ранее команда Слуцкого потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. «АДО Ден Хааг» не выигрывает уже в течение пяти встреч подряд. В предыдущих турах подопечные Алфонса Грунендейка потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

«Витесс», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии, «АДО Ден Хааг» (29) — 13-е.

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